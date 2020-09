TURCOTTE, Josée



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Josée Turcotte à l'hôpital Marie-Clarac, le 20 août dernier.Elle laisse dans le deuil son fils adoré, Gabriel, le père de celui-ci, Paul, ses frères, Michel, Bernard (Lise) et André ainsi que sa grande amie Nancy et plusieurs autres parents et amis.Elle a été adjointe administrative principale pour l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec durant les quarante dernières années.Un service funèbre aura lieu pour elle le dimanche 20 septembre de 12h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Famille, amis et sympathisants sont invités à se joindre à nous puis à se rassembler dans la salle afin de partager de bons souvenirs.