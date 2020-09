RICARD, Dollard



À Montréal, le 27 août 2020, est décédé M. Dollard Ricard, époux de feu Cécile Duchemin, à l'âge deIl laisse dans le deuil sa fille Denyse, ses soeurs Rita, Marguerite, Annette et Fernande, ses frères Valmore, Claude et Denis, ainsi que plusieurs nièces et neveux.Les funérailles seront célébrées en l'église de Sainte-Julienne, située au 2431, rue Victoria, Sainte-Julienne, QC, J0K 2T0, le 18 septembre 2020 à 15h. La famille y recevra les condoléances à compter de 14h. La mise en terre aura lieu après le service religieux.