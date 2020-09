DEBKOSKI BARIL, Madeleine



À Terrebonne, le 9 septembre 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Madeleine Baril, épouse de feu M. Adolphe Debkoski.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilbert (Suzanne), André, France (Sébastien) et Marcel (Nathalie), ses sept petits-enfants et leurs conjoint(es), ses sept arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 septembre 2020 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 au850, MONTÉE MASSONMASCOUCHE, J7K 2L7Une liturgie de la Parole sera célébrée en sa mémoire à la chapelle du complexe à 17h30.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, formulaires disponibles au salon.