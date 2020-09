CHAURET, Hubert



À Lachine, le 14 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Hubert Chauret. Il rejoint son épouse feu Gabrielle Levac et son fils feu Pierre.Il laisse dans le deuil son frère Jean (Suzanne), ses belles-soeurs Marie-Jeanne (feu Louis), Lucienne Leblanc et Jeannine Lefebvre, de même que sa tante Annette, neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 septembre 2020 de 12h à 15h en la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5514 639-1511 www.jjcardinal.casuivi de la cérémonie en la chapelle de la résidence à 15h.Un don au Club des Personnes Handicapées du Lac Saint-Louis serait apprécié.