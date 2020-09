LEFEBVRE, Anne-Marie



À Montréal, au Centre Benjamin-Victor-Rousselot, le samedi 16 mai 2020, est décédée Mme Anne-Marie Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Annette (Pierre), Irène, Les Côté, Lise (Harry), ses frères Gilles (Claudette), André (Marie) et Claude (Rollande), ses tantes Irène et Françoise, nièces, neveux, cousins(nes) et amis(es), dont Shirley.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréal, le samedi 19 septembre 2020 de 13h à 14h15. Une liturgie de la Parole suivra en la chapelle à 14h15.