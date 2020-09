ST-GELAIS, Francis



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès soudain de Francis St-Gelais, le 6 septembre 2020, à l'âge de 30 ans.Il laisse dans le deuil sa mère, Nicole Lapierre; sa soeur, Karine St-Gelais; son neveu, Wylliam; ses nièces, Marie-Ève et Maude; et de nombreuses tantes, oncles et amis.Dû à la pandémie, un nombre restreint de personnes seront admises sur place.