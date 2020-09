DUBUC GERVAIS, Camilla



À St-Isidore, le 30 août 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Camilla Gervais Dubuc, épouse de feu M. Léopold Dubuc.Elle laisse dans le deuil ses fils Bernard (Lucie), Simon (Francine), Jean-Jacques (Lise) et Robert (Sylvie). Prédécédée de sa soeur Pauline et de ses frères Jacques, Fernand, Gaston, Jean-Paul, Yvon, elle laisse également ses neuf petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des restrictions émises par la Santé publique, seuls la famille et ses proches recevront les condoléances le vendredi 18 septembre 2020 de 15h à 16h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole suivra à la chapelle du salon à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de St-Isidore.