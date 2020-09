BAILLARGEON, Gilles



À Rosemère, le mercredi 26 août 2020 est décédé, à l'âge de 84 ans, Gilles Baillargeon.Il laisse dans le deuil ses soeurs feu Irène Beaudry, Murielle Baillargeon et Claudette Baillargeon, ses frères feu Pierre Baillargeon et Jean-François Baillargeon (Nathalie), ses neveux et nièces Carole (François), Stéphane, Marco, Isabelle, Pierre-Luc et Marc-André, sa grande amie Louise Daoust ainsi que plusieurs autres amis.La famille recevra les condoléances à l'église St-Édouard le samedi 19 septembre à compter de 10h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h.