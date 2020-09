BÉRARD, Ginette



Au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières, le 31 mars 2020, est décédée à l'âge de 73 ans Mme Ginette Bérard, autrefois de Joliette.Elle laisse dans le deuil, sa mère Marie-Reine Lavallée Bérard (feu Joseph Bérard); ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs : Luc (Madeleine), Pierrette Pellerin (feu Yves), Marcel (feu Pierrette), Rolland (Alice), Danielle (feu Alban), Pierre (Gabrielle), Ninon (Jacques), Pauline (Alain), Guy, Jeannette Lajoie (feu René), Manon R. (feu Jean); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s, tout en respectant les mesures de distanciation sociale (le port du masque est obligatoire) au :TROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6le mercredi 23 septembre, jour des funérailles, à partir de 13 h. Une liturgie de la Parole suivra à 14 h au Mémorial du Centre funéraire.Pour ceux qui désirent y assister par diffusion web via notre site internet, veuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe.Les cendres seront déposées au Columbarium du cimetière St-Michel de Trois-Rivières.Un merci spécial à son frère Guy et ami Yves qui ont su en prendre grand soin.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (3110, rue Louis-Pasteur, Trois-Rivières, Qc, G8Z 4E3).