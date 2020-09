NIGEN, Raymond



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Raymond Nigen le 8 septembre 2020 à l'âge de 89 ans, époux de feu madame Anne-Marie Hellégouarc'h.Il laisse dans le deuil ses enfants Pascal, Anne (Paul Morin), feu Michel, Simon (Martine Boissel) et ses petits-enfants Louis, Charles, Olivier, Marianne, Sarah, Marguerite et Émile ainsi que plusieurs autres parents et amis au Canada et en France.Il est parti rejoindre sa femme Anne-Marie décédée en mars 2020 et son fils Michel décédé en 1993.La famille vous accueillera au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9514-279-6540le dimanche 20 septembre de 15h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le lundi 21 septembre à 10h en la chapelle du Complexe funéraire Mont-Royal, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Laurent.Les règles de distanciation et le port du masque sont de mise.