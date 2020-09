MARCOUX, Roland André



À la suite du décès de Roland André Marcoux, survenu le 19 avril 2020, la famille vous convie à une célébration commémorative le mercredi 23 septembre prochain.Depuis près de 66 ans, il était l'époux de Madeleine Beaugrand Marcoux, le père de Serge, Laurent Pierre (Benoît Hébert), Alain (Daniel Bélanger) et André jr. Il était le grand-papa de Sophie (Ian Pagé), Sonia, Jean-Michel (Rébéka Émond), Mathieu (Valérie Delorme) et William et l'arrière-grand-père de Marilie, Marc-André, Charles-Étienne et Noa. De nombreux neveux, nièces et amis se souviendront de lui comme d'un homme rempli de joie de vivre.La cérémonie se tiendra en l'église St-Jean-de-Matha, au 2700, rue Allard, à Montréal. Nous vous accueillerons dès 10h30 et une messe sera célébrée à 11h.Parents et amis sont priés de se joindre à nous afin de souligner la vie de cet homme nous ayant marqués à sa façon. Le port du couvre-visage est obligatoire.Un don en son honneur peut être fait à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.