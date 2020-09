Mc CARTHY, Robert



À Greenfield Park, le 19 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Robert Mc Carthy, époux de Mme Berthe Ballabey.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Martin) et Sandra (Erik), ses petits-enfants Antony (Catherine), Gabryella (Brandon), Meaghan (François), Jeremy et Tyler, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 septembre 2020, de 13h à 15h, suivi de la liturgie à 15h, à la salle de cérémonie de la :DU GRAND MONTRÉALRésidence funéraire Saint-Hubert5000, BOUL. COUSINEAULONGUEUIL, QC, J3Y 7G5450-766-0503cfgrandmontreal.com