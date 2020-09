BOILARD, Maurice



C'est le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de Maurice Boilard survenu le 22 juin 2020 à l'âge de 69 ans.Il laisse dans le deuil " ses amours ", comme il aimait si bien les appeler: Ghislaine Asselin, son épouse des 37 dernières années et ses trois fils, Jean-Sébastien, Frédérick et Alexandre. En plus de toute la famille Boilard et de ses nombreux amis, il laisse aussi dans le deuil la merveilleuse équipe du Salon Millénaire coiffure qu'il a toujours considérée comme étant sa deuxième famille, ainsi que ses fidèles clients.La famille et les proches recevront les condoléances le samedi 19 septembre à compter de midi et cela jusqu'à 14h à l'église de Saint-Basile-le-Grand. S'en suivra une cérémonie à son honneur.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.www.salondemers.com