FOUCHER (née DESROSIERS)

Monique



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Monique, à Laval, le 10 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, fille de feu Lionel Desrosiers et de feu Noëlla Désy.Elle laisse dans le deuil son époux Monsieur André Foucher, son frère Luc (Carmen Boudreault), sa belle-soeur Gertrude Bisaillon, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 septembre 2020 de 13h à 16h au complexe funéraire :Les funérailles aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de Soins Palliatifs de Laval pour leur dévouement et leur compassion exceptionnels.Un don pour la Maison de Soins Palliatifs de Laval serait apprécié : www.msplaval.ca