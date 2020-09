CENERELLI, Jean (Giovanni)

Le 21 août 2020 est décédé à Montréal Jean (Giovanni) Cenerelli.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 55 ans, Denyse Labelle, ainsi que ses fils, Pierre et Martin, sa belle-fille, Bettina et ses petits-enfants, Carl et Clara. Il a été prédécédé par son frère Robert, sa soeur Ede et son beau-frère Silvio. Il laisse aussi dans le deuil sa belle-soeur Nancy, ses nièces Diane (et Robert), Claire (et Mindy), Claudia (et Anthony et leurs enfants), ainsi que de nombreux parents et amis.Jean naquit le 19 septembre 1936 à Montréal, Québec, fier fils d'Adolfo Cenerelli et d'Ida Maria Mariotti, ses deux parents venus indépendamment de l'Italie au début du siècle dernier pour s'installer à Montréal. Lui-même grandira à Montréal et y fera ses études. Il sera le premier de sa famille à compléter un diplôme universitaire (en chimie) à l'Université Sir George Williams, un modèle et une inspiration pour sa famille. Jean fit carrière dans l'industrie de l'emballage métallique, remplissant plusieurs fonctions, entre autres, dans le domaine qu'il préférait, la production. Sa vie professionnelle amena toute la famille à travers le Canada, de Montréal à Vancouver, en passant par Toronto. Ses deux dernières années de travail seront passées à Rouen, France, et à Piacenza, Italie - réalisation d'un rêve pour clore une carrière couronnée de succès.Sa retraite fut dévouée avant tout à ses petits-enfants et à sa famille, les rencontres entre amis proches et, surtout, à l'amour de sa vie, sa femme. Son dévouement, sa générosité, ses soucis pour sa famille marqueront toute sa vie. Qu'il s'agît d'un soutien monétaire pour ses enfants, des heures innombrables passées avec ses petits-enfants ou auprès de sa famille élargie, Jean était là pour ceux qui en avaient besoin.Le 21 août et après un court séjour à l'hôpital, Jean a perdu sa bataille contre le cancer. Il est décédé en présence de son épouse, l'amour de sa vie. L'enterrement eut lieu le 9 septembre 2020 au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.En sa mémoire et au lieu de fleurs, la famille serait reconnaissante de votre don à Oiseaux Canada (oiseauxcanada.org), à la Croix-Rouge canadienne (croixrouge.ca) ou à Médecins sans frontières (msf.org).