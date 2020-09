DENIS (DESJARDINS), Denise



À St-Jérôme, le 30 août 2020, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Denise Desjardins, épouse de M. Maurice Denis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Henri Chartrand), Sylvain (Manon Poirier), ses petits-enfants Mathieu (Vanessa Bélisle), Shanny, Yu-Anne (Danny Daviault), ses arrière-petits-enfants Laurianne et Annabelle, son frère Gilles, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 septembre 2020 de 18h à 21h et le lundi 21 septembre 2020 dès 9h à laDESROSIERS ET FILS INC.676 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (ST-ANTOINE)Les funérailles auront lieu le lundi 21 septembre 2020 à 11h à l'église St-Antoine, 705 boul. des Laurentides, St-Jérôme, J7Z 4M6. L'inhumation au cimetière de St-Jérôme suivra.Nous recommandons le port du mas-que et de respecter la distanciation.