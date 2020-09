BURNS, Gérald "Lou"



À Montréal, le 10 septembre, à l'âge de 73 ans, est décédé Gérald "Lou" Burns.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Rock, son fils Steve (Marie-Christine), ses frères Johnny (Bunny), Patrick (Francine), Bobby (Doris) et Mike (France), sa soeur Rita (feu Roger Boutin), ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de service.