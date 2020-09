BEAUCHEMIN CHOQUET Mme Yvette

BEAUCHEMIN CHOQUET

À la Résidence Florentine-Dansereau de Verchères, le 12 septembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Yvette Beauchemin, épouse de feu M. Jean-Paul Choquet, de Varennes.Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre, feu Francine (Jacques Marsan), Réjean (Estelle Gemme), Jacques, Luc (Suzanne Chartrand), Mario, Anne et Sylvie (Michel Beauchamp), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs: feu Roger, Fernande, feu Mariette, René, Rollande, Jeannine, Fleurette, feu Claude, feu Guy, feu Gaston et Denise, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 19 septembre de 9h à 10h30 au :VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 11h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes, et de là au Cimetière de Varennes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.