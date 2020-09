LEMOYNE, Marcel ( <I> Frère mariste </I>)

LEMOYNE, Marcel

( Frère mariste )



À Château-Richer est décédé lundi, le 31 août 2020, après quelques mois de maladie, le frère Marcel Lemoyne (). Né à Beloeil, le 27 mai 1933, il était le fils de feu Hermas Lemoyne et de feu Dora Trudeau. Il était âgé de 87 ans et dans sa 69e année de vie mariste.Il connut une longue carrière dans le monde de l'éducation comme professeur, Directeur d'école et Directeur Général de la Commission Scolaire de l'Amiante. Après un intermède de six ans comme Provincial des Frères Maristes d'Iberville, il revint avec le même enthousiasme dans le monde de l'enseignement à l'École Secondaire Marcellin-Champagnat comme professeur de français, sa spécialité. Même s'il prit sa retraite en 1990, il n'en demeura pas moins actif en se mettant au service de l'écoute à Tel-Aide et au Centre de Prévention du Suicide du Haut-Richelieu.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur, ses frères et leurs conjointes, de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Les funérailles auront lieu samedi, le 19 septembre, à 10h, en l'église St-Athanase, 500 1ère rue, Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville). L'accueil se fera dans l'heure précédant la célébration.La direction funéraire est confiée à:450-346-6020