Bombardier recevra moins que prévu d’Alstom pour sa division ferroviaire

Bombardier a annoncé mercredi avoir conclu une «entente définitive» avec le géant français Alstom qui prévoit une baisse de prix pour la vente de sa division ferroviaire.

Le prix révisé attribue une valeur de 7,15 milliards d’euros à Bombardier Transport, soit 300 millions d’euros de moins que les 7,45 milliards d’euros prévus lors de l’annonce de la transaction, en février.

Bombardier tirera 4 milliards $ US de l’opération alors qu’elle devait initialement recevoir de 4,2 à 4,5 milliards $ US.

La multinationale québécoise n’a pas chiffré clairement l’impact du changement de prix pour la Caisse de dépôt et placement, qui détient une participation de 34,7 % dans Bombardier Transport.

Le mois dernier, Alstom s’était montrée surprise des mauvais résultats financiers de Bombardier Transport au deuxième trimestre.

L’entreprise française y voyait «des évolutions négatives et non prévues» par rapport aux renseignements fournis par Bombardier au début de l’année.

Pendant la période de trois mois qui a pris fin le 30 juin, Bombardier Transport a subi une perte d’exploitation de 377 millions $ US en raison de dépassements de coûts de 435 millions $ US liés principalement à des projets au Royaume-Uni et en Allemagne.

Le PDG de Bombardier, Éric Martel, avait qualifié la situation de «totalement inacceptable».