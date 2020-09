CYR, Rolland



À Laval le 25 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé bien paisiblement Monsieur Rolland Cyr, époux de Madame Marie-Jeanne Boisvert.Outre son épouse adorée, il laisse dans le deuil ses trois fils, Gérald (Sylvie Gagnon), Michel (Sylvie Laroche) et Guylain (Marie-Chantal Thibault), ainsi que ses petits-enfants, Marie-France, Marie-Claude, Guylaine, Andrée-Anne, Christelle, Marc-Antoine, Émilie, Mathieu, Ludovic, Nicolas, et leurs conjoint(e)s, en plus de huit arrière-petits-enfants.Admiré de tous, il quitte également plusieurs dizaines de neveux et nièces, cousin(e)s, ami(e)s.Dernier membre fondateur récemment en vie du club Moncoucyrak, il adorait partager ses histoires de chasse et pêche, tout en étant un conteur hors pair des événements cocasses d'une vie bien remplie.La famille accueillera les gens à l'église Sainte-Dorothée le samedi 19 septembre 2020 à 10h, suivi d'une messe commémorative à 11h au même endroit.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.