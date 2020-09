COVID-19 : le chef du Parti conservateur du Canada en isolement préventif

Le chef du Parti conservateur du Canada Erin O’Toole, se fera tester mercredi pour la COVID-19 parce qu’un de ses employés avec qui il a voyagé a été infecté par le virus.

Le nouveau leader conservateur a dit ne ressentir aucun symptôme.

«Ma famille et moi allons bien, mais nous prenons la COVID-19 très au sérieux. Aujourd’hui, c’était la première journée de retour à l’école pour mon fils Jack, mais nous allons plutôt nous faire tester et nous placer en isolement préventif pour se conformer aux directives de la santé publique. La santé et le bien-être de ma famille et de tous les Canadiens sont ma priorité», a-t-il affirmé par communiqué.

Les autres membres de son personnel qui ont voyagé avec lui se feront aussi tester et resteront en isolement par mesure préventive.

Plus de détails suivront...