PHANEUF, Robert



Au Centre hospitalier de Granby, le 1er juin 2020, est décédé M. Robert Phaneuf.Il laisse dans le deuil son épouse Sylvie Bannon, ses enfants issus de son mariage avec feu Yolande Richer : Christiane, Richard (Claudette), Luc (Kathy) et Chantal (Gaétan); ses petits-enfants : Jean-Louis (Julie), Julien, Jano, Naomi et Kiran; son frère Claude (Suzel), ses soeurs : Jeannine (feu Jean-Charles), Gisèle (Rolland), Lise et Pauline (Soeur Madeleine); sa belle-soeur Marie Goyer (feu Guy Phaneuf), ses beaux-frères : Pierre Bannon (Suzanne), René Bannon (Maryse), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le dimanche 20 septembre 2020 de 14h à 17h. Un dernier hommage lui sera rendu au complexe à 16h30 pour la famille proche.Des dons à la Société canadienne du cancer ou au Centre hospitalier de Granby seraient apprécies.En raison de la pandémie, seulement 50 personnes seront admises simultanément dans le salon. Distanciation sociale et port du couvre-visage sont obligatoires.