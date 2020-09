La définition, la plus large possible, de la foi

J’ai lu que le grand Albert Einstein avait déjà dit à un groupe de personnes qui était venu entendre une de ses conférences qu’« un être religieux, c’est celui qui a trouvé une réponse à la question Quel est le sens de la vie ? ». Il avait ensuite ajouté que « si on souscrivait à cette opinion, on pouvait alors définir la croyance et la foi, comme le fait d’avoir confiance qu’il y ait un sens ultime à la vie ». Qu’est-ce que vous pensez de ça, Louise ?

Un non-croyant

Ça me va parfaitement, puisque non-croyante également, je reste quand même convaincue que la vie que le big bang nous a octroyée est un don précieux qu’il faut chérir et traiter comme quelque chose de sacré.