La fin pour Alex Galchenyuk au Minnesota?

Rien ne va plus pour Alex Galchenyuk. Alors qu’une place de joueur de centre semblait s’être libérée pour l’Américain chez le Wild du Minnesota avec le départ d’Eric Staal, il semblerait qu’il ne soit pas non plus dans les plans du directeur général Bill Guerin.

Selon le site sportif The Athletic, le DG a mentionné mercredi qu’un retour de Galchenyuk avec l’équipe était «improbable».

L’entente de trois saisons qui rapportait annuellement 4,9 millions $ à Galchenyuk vient à échéance à la fin des séries éliminatoires. Il deviendra joueur autonome sans compensation.

L’ancien du Canadien de Montréal s’est amené au Minnesota en provenance des Penguins de Pittsburgh le 10 février dernier. Avec l’espoir Calen Addison et un choix de premier tour en 2021, Galchenyuk avait servi de monnaie d’échange pour l’acquisition de l’ailier Jason Zucker par les «Pens».

À son arrivée chez le Wild, le joueur de 26 ans a récolté sept points en 14 rencontres. Il avait aussi ajouté 17 points en 45 matchs avec les Penguins.

Depuis son séjour de six saisons avec le Tricolore qui s’est conclu en 2018, Galchenyuk semble avoir de la difficulté à faire sa niche avec une équipe. Il a également été membre des Coyotes de l’Arizona pendant une année.