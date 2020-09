La police de Los Angeles fait appel à LeBron James

Connaissant toute l’influence de LeBron James par rapport au mouvement Black Lives Matter, le shérif du comté de Los Angeles Alex Villanueva a fait appel lundi au célèbre joueur des Lakers pour aider à coincer un homme armé qui a blessé par balles deux agents de police.

Cette fusillade a eu lieu samedi, lors d’une manifestation contre la mort de l’Afro-Américain Dijon Kizzee, lui-même tué par le service du shérif au début du mois de septembre.

Les autorités de Los Angeles, menées par Villanueva, ont promis une récompense de 175 000 $ à toute personne ayant de l’information qui permettrait de retrouver la trace du criminel. Le chef de la police locale a appelé James à offrir lui aussi 175 000 $ afin de doubler le montant promis.

«Je veux que ce soit un défi. Ce défi est à LeBron James, a indiqué Villanueva sur les ondes de la radio 790 KABC. Je veux que tu égales et doubles cette récompense, parce que je sais que tu tiens aux forces de l’ordre. Tu as fait une déclaration très intéressante sur les relations ethniques et les officiers de police impliqués dans des fusillades, ainsi que l’impact de cela sur la communauté afro-américaine. C’est quelque chose que j’apprécie.»

Selon ce qu’ont montré des vidéos des caméras de surveillance, les deux officiers étaient dans leur véhicule lorsqu’un individu armé a fait feu sur eux par la fenêtre de leur portière. Les vies des agents ne seraient plus menacées.

«Voyons ce qu’il fera. Je suis très curieux de connaître sa décision et s’il répond, a ajouté Villanueva. Nous devons nous débarrasser de la violence et passer plus de temps à essayer de nous comprendre plutôt que de nous condamner.»