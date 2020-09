Le duo Raonic-Auger-Aliassime fait encore des siennes

Pour un deuxième tournoi en moins d’un mois, le Québécois Félix Auger-Aliassime fait équipe avec son compatriote canadien Milos Raonic en double et les deux hommes ont bien amorcé le tableau principal à Rome, mercredi.

Le duo de l’unifolié a vaincu l’Américain Austin Krajicek et le Croate Franko Skugor en deux manches de 7-5 et 6-4. Les vainqueurs ont claqué quatre as contre un seul pour leurs opposants, mais ont commis les six doubles fautes de l’affrontement.

Auger-Aliassime et Raonic ont eu droit à 10 balles de bris et en ont profité deux fois.

À l’étape suivante, ils croiseront le fer avec les quatrièmes têtes de série, les Espagnols Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Le mois dernier, le tandem canadien avait aussi gagné un match à l’Omnium Western & Southern, renversant Nicolas Mahut et Jan-Lennard Struff.

En simple, Auger-Aliassime a subi l’élimination d’entrée de jeu aux mains du Serbe Filip Krajinovic, tandis que Raonic a atteint le deuxième tour où un duel avec Dusan Lajovic, également de Serbie, l’attend.

Shapovalov aussi

De son côté, l’Ontarien Denis Shapovalov forme un duo avec l’Indien Rohan Bopanna et ceux-ci ont aussi remporté leur match de premier tour à Rome. Ils se sont imposés en deux sets identiques de 6-4 devant le Chilien Cristian Garin et l’Argentin Guido Pella.

Trois bris en six tentatives ont permis aux gagnants de triompher en 68 minutes et de prendre rendez-vous avec les favoris, les Colombiens Robert Farah et Juan Sebastian Cabal.

Pour ce qui est de la compétition solo, «Shapo» - 12e tête de série - se mesurera au qualifié espagnol Pedro Martinez, jeudi, au deuxième tour.