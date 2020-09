Les Sabres font l’acquisition d’Eric Staal

Les Sabres de Buffalo ont fait l’acquisition de l’attaquant Eric Staal du Wild du Minnesota en retour de l’attaquant Marcus Johansson, mercredi.

C’est ce qu’a rapporté le réseau Sportsnet.

Staal, âgé de 35 ans, a marqué 19 buts et amassé 47 points en 66 matchs lors de la dernière campagne. En 1240 parties avec les Hurricanes de la Caroline, les Rangers de New York et le Wild, le gagnant de la coupe Stanley en 2006 montre un dossier de 436 buts et 1021 points.

Johansson a quant à lui totalisé neuf buts et 30 points en 60 parties avec les Sabres de Buffalo, montrant un différentiel de -12.

Le Suédois de 29 ans en sera à une cinquième équipe dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après les Capitals de Washington, les Devils du New Jersey, les Bruins de Boston et les Sabres. Il s’agit par ailleurs d’une troisième transaction pour lui en un peu plus de trois ans.

Staal doit écouler la deuxième et dernière année de son contrat d’une valeur total de 6,5 millions $. Selon le site Cap Friendly, il possède une clause de non-échange qui lui permet de dresser une liste de 10 équipes qu’il refuse de joindre.

Johansson, lui, doit également devenir joueur autonome sans compensation au terme de la saison 2020-2021 et une clause identique figure à son pacte. Il touche un salaire annuel de 4,5 millions $.