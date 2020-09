Une soirée d’ouverture pas comme les autres

Présenter un festival de cinéma pendant une pandémie demande des concessions. C’est donc dans un multiplex de banlieue, sis à proximité d’un Walmart, plutôt que dans son habituel décor de carte postale de place D’Youville, que le Festival de cinéma de la ville de Québec a lancé sa dixième édition, mercredi soir.

Même si les invités d’honneur étaient peu nombreux et que cent personnes seulement étaient admises à la projection du film d’ouverture, le drame sportif Nadia, Butterfly, un tapis rouge a tout de même été déroulé devant le Cineplex Sainte-Foy.

Pour un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes et qui a été tourné par un gars de Québec, Pascal Plante, et qui met en vedette l’olympienne Katerine Savard, cette touche de glamour était essentielle, affirme le directeur du FCVQ, Ian Gailer.

« Notre tapis rouge est plus humble. Il fallait être responsable. On ne pouvait faire tout le tapage qu’on fait habituellement pour ne pas créer de rassemblement. Mais on doit tout le respect qu’il faut à Nadia, Butterfly parce que c’est un très bon film. Ce ne sont pas les conditions idéales, mais nous sommes très contents. »

Des amis dans la salle

Pascal Plante non plus ne s’en faisait pas. « Le tiers de la salle, c’est déjà génial. Ça n’amoindrit pas du tout l’événement », a-t-il confié, quelques heures avant la première mondiale de son film.

Ancien membre de l’équipe de natation du Rouge et Or, il pouvait d’ailleurs compter sur la présence de plusieurs anciens coéquipiers et membres de sa famille à la projection.

« Des gens de mon ancienne vie ressurgissent et sont intéressés par le film. Ça me touche énormément. »

Contrairement à son premier long métrage, Les faux tatouages, qui n’était attendu de personne, une rumeur favorable devance Nadia, Butterfly en raison de sa sélection cannoise et de critiques élogieuses de la presse américaine.

De quoi stimuler les attentes, à la veille de sa sortie en salle, demain.

« C’est certain que le tapis n’est pas déroulé de la même façon, alors ça vient avec un peu de stress. J’espère que les gens vont connecter avec l’œuvre. »

Après le FCVQ, Nadia, Butterfly fera une tournée de festivals canadiens et sera aussi présenté au Festival international du film de Busan, en Corée.

► Le FCVQ se poursuit jeudi soir avec la présentation de La déesse des mouches à feu, le nouveau film de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette.

