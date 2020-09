BELHUMEUR, Roger



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Roger Belhumeur, ce 2 septembre à Montréal, Québec.Il laisse dans le deuil, sa mère, Laurence Lavoie-Belhumeur, son épouse Merlyn Penaflor avec qui il a été marié pendant près de 30 ans, ses frères, Jean Belhumeur (Carol), Guy Belhumeur, Gilles Belhumeur (France), ainsi que plusieurs cousins, neveux/nièces et amis.Dans la mort, il est réuni à nouveau avec son père, Fernand Belhumeur et son frère Denis Belhumeur (Johanne).Roger était connu pour être un être aimant et compatissant qui aimait aider les autres. Il mettait toujours sa femme au coeur de ses priorités. Il était aussi connu pour son bon sens de l'humour et son sourire contagieux, son dicton favori était :Il répétait cette phrase plusieurs fois par jour, un peu comme une prière.La famille aimerait remercier, pour leur aide chaleureuse, les proches qui ont été présents dans ces moments difficiles.Une cérémonie privée aura lieu chez la famille proche à une date ultérieure.www.arbormemorial.com