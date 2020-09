5 bonnes raisons d’opter pour une voiture usagée

Vous envisagez l’achat d’un véhicule, mais vous hésitez entre un modèle neuf ou d’occasion? Voici de quoi alimenter votre réflexion.

L’achat d’un véhicule d’occasion comporte un lot d’avantages non négligeable, dont l’accès à un plus grand de choix de véhicules pour votre budget. Devant l’étendu des modèles offerts et pour obtenir encore plus de conseils, il est avisé de se tourner vers un expert comme ceux de chez ALBI Occasion pour dénicher un véhicule d’occasion qui répond à vos besoins, mais aussi, qui vous plait complètement.



La dépréciation

Attiré par le modèle de l’année? Pensez-y deux fois avant de succomber à l’attrait de la nouveauté. Saviez-vous que dès la première année, une voiture neuve perd en moyenne près du tiers de sa valeur marchande, et trois ans plus tard, près de la moitié?

En optant pour une autos d’occasion récente offerte à un prix d’occasion, bien entretenue et avec peu de kilomètres au compteur, vous gagnez sur toute la ligne!

Les taxes

Personne n’échappe au paiement des taxes sur la vente, mais comme la voiture d’occasion coûte moins cher qu’une neuve, vous économisez plusieurs centaines de dollars en taxes.

Pas mal, non ?

Les assurances

Au Québec, la Loi sur l’assurance automobile oblige tout propriétaire de véhicule à souscrire une assurance auto incluant au moins la protection «responsabilité civile».

Plusieurs facteurs, comme le dossier du conducteur, déterminent la prime de l’assurance auto. En général, celle d’un véhicule d’occasion est moins élevée que celle d’un neuf.

Qui plus est, si le véhicule n’est pas financé, vous pouvez choisir de l’assurer des deux côtés ou non.

Les taux d’intérêt

Le taux d’intérêt sur l’achat d’un véhicule certifié permet souvent d’obtenir un résultat très proche de celui d’un neuf.

Aussi, contrairement à la croyance populaire, le taux d’intérêt pour l’achat d’un véhicule neuf n’est pas automatiquement plus avantageux.

À considérer, non? Renseignez-vous auprès de votre marchand pour connaître les options de financement disponibles.

Le choix

L’expérience d’achat ne doit pas être négligée. En ayant plusieurs choix sous un même toit, vous pourrez conclure une bonne affaire et trouver un véhicule qui vous plait vraiment.

Des marchands comme ALBI Occasion possèdent un grand inventaire de véhicules usagés (VUS, autos, minifourgonnettes, camions) de différentes marques, tous inspectés.

Ils sont offerts à 10%, 15%, 20%, jusqu'à 50% du prix d'origine. Qui dit mieux ?

Acheter une voiture est une décision importante et ALBI le Géant vous accompagne pour trouver le véhicule à vos besoins. Que celui-ci soit neuf ou d’occasion, vous trouverez une promotion qui conviendra à votre budget.

Bonne réflexion !