Beaucoup de plaisir pour seulement... 13$

Rien de plus agréable que tomber sur un vin dont le plaisir est inversement proportionnel à son prix!

Il s’agit ici d’un vin blanc espagnol, une version lumineuse et salivante du macabeo auquel on a ajouté un peu de sauvignon blanc.

Cultivées en bio, les vignes sont situées en altitude, ce qui permet d’obtenir une amplitude thermique idéale, ou, plus simplement, beaucoup de chaleur durant le jour et de la fraîcheur la nuit. Cette amplitude thermique, donc, permet d’obtenir une maturité optimale des raisins.

Le tout est vinifié avec soin et élevé en cuve inox afin de préserver un maximum de pureté aromatique, ce qui n’est pas simple avec le macabeo, qui, s’il est mal travaillé, peut donner des vins ternes. Or, c’est tout le contraire ici! Des parfums aguicheurs d’agrumes, de miel, de tilleul et de fleur. La bouche combine fruit mûr et acidité vive dans un équilibre bien maîtrisé.

Simple et agréable, il ira à merveille avec les huîtres, dont c’est la saison qui débute, ou, encore, avec un ceviche de poisson. L’un des meilleurs rapports qualité-prix de l’année!

Ecovitis, Fuenteseca 2018, Utiel-Requena, Espagne 13$ - Code SAQ 12681131 – 12% - 1g/L – Bio