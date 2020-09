Comment stimuler sa créativité en télétravail?

Nombreux sont les professionnels en télétravail depuis mars dernier, pour le pire ou pour le meilleur (tous ne s’entendent pas sur le sujet). Si plusieurs professionnels disent être aussi sinon plus productifs qu’auparavant, d’autres sont en panne d’inspiration sans leurs collègues sur qui compter pour faire du pouce sur leurs idées.

Voici donc 12 conseils pour stimuler ta créativité même en télétravail.

Bouger

Plusieurs études ont démontré que le sport n’était pas juste bon pour le corps, mais aussi bon pour l’esprit. Fais une courte promenade durant la journée et pratique différents sports durant la semaine. Tu verras que ton esprit ne s’essoufflera pas d’idées.

Plus de feuilles vertes

Les plantes dans ton environnement immédiat font grimper ta créativité de 15%, en plus d’améliorer ton bien-être de 15% et ta productivité de 6%. Tu as hâte à ta prochaine razzia de plantes chez le fleuriste du coin, n’est-ce pas? Bon arrosage!

Unsplash | Fernando Lavin

Essai-erreur

Il faut parfois faire des erreurs pour ensuite réaliser un bon coup. N’aie pas peur d’essayer des choses et de te tromper. Il y a de quoi tirer des leçons de chaque échec pour être capable de rebondir. Même le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, avait étudié ses échecs pour trouver leur dénominateur commun et ainsi réussir à trouver sa voie vers le succès.

Changer d’air

Changer d’environnement de travail peut s’avérer très stimulant. Travailler dans un café une fois par semaine, changer de pièce une fois de temps à autre et redécorer ton bureau sont de bonnes pratiques à adopter pour favoriser ta créativité. C’est fou ce que quatre murs peuvent faire toute une différence!

Vive le bruit!

Et tant qu’à aller bosser dans un café, savais-tu que le bruit encourageait aussi la créativité? Une étude de l’université de l’Illinois a démontré qu’un silence pouvait avoir un effet assourdissant et négatif au travail, tandis qu’un niveau de bruit modéré, aux alentours de 70 décibels, rendait plus imaginatif. Que représentent les 70 décibels idéaux? Exactement le bruit ambiant que l’on trouve généralement dans un café.

Bref, fais un tour au café du coin, ouvre la radio ou la fenêtre, mais cherche un peu de bruit!

Unsplash | Miguel Dominguez

Travail dont vous êtes le héros

Te donner des défis personnels dans des tâches très simples peut te pousser à les faire autrement. Intégrer un mot compliqué durant ta prochaine conversation téléphonique, inverser l’ordre de quelques tâches durant ta journée, modifier ton itinéraire pour te rendre au boulot; il faut parfois voir le travail comme un jeu pour y progresser.

D’ailleurs, l’homme d’affaires et écrivain Aaron Dignan a publié un livre en 2011 s’intitulant Game Frame: Using Games as a Strategy for Success (Utiliser des jeux comme stratégies du succès) et démontrant que les jeux favorisent l’apprentissage et le succès. Game on!

La machine à café virtuelle

Même à distance, il peut être bénéfique d’écouter les dernières péripéties de tes collègues. Que ce soit par le biais d’un document partagé de type «boîte à idées» ou une conversation téléphonique toutes les semaines, trouve ta façon de garder l’esprit de partage au sein de ton équipe.

Et même si rien ne ressort de tes conversations, tu auras au moins gardé le contact et nourri ton esprit d’équipe.

Écouter de la musique

La musique instrumentale stimule non seulement ta créativité, mais elle favorise ta concentration. Qu’est-ce que tu attends pour lancer une bonne liste d’écoute sur ton système de son pendant que tu es à la maison?

Unsplash

Hors de l’ordinaire

Dans ta vie personnelle, donne-toi la chance de vivre des expériences que tu n’as jamais tentées auparavant. A priori, elles ne changeront peut-être rien à ton travail, mais sans savoir, ton bagage hors de l’ordinaire fera évoluer ta façon de voir les choses. Et user de créativité, c’est aussi être capable de faire fi du cadre et de faire autrement, non?

Les conseils extérieurs

Parler de ses problèmes au travail avec des membres extérieurs de l’organisation peut s’avérer très utile, à condition que ces enjeux ne soient pas confidentiels. Tes proches peuvent sans aucun doute t’aider à aller chercher le recul que tu n’as pas pour t’attaquer à un problème et le résoudre de façon innovante.

Papier-crayon

Ajoute un calepin et un crayon dans ton sac et dispose quelques blocs-notes dans des endroits clés de ton logement pour pouvoir noter tes idées spontanées. On ne sait jamais quand l’idée de génie apparaîtra et il faut être prêt à tout!

Unsplash

Zzzzzzz

Une sieste de moins de 20 minutes permet de retrouver sa créativité, sa concentration et son énergie, selon une étude de l’Université de Leeds en Grande-Bretagne. Et de courtes pauses peuvent aussi faire toute la différence. Certaines applications calculent même ton temps de travail et t’attribuent des breaks pour te divertir avant de revenir à la charge. Partir pour mieux revenir!