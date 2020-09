Ilie Tristan Crisan, le jeune talent qui a retenu l’œil de «Tag»

Malgré son parcours parfait à sa première saison en Coupe de Montréal, le jeune Ilie Tristan Crisan garde les pieds sur terre.

Pourtant, le Montréalais de 8 ans aurait toutes les raisons du monde de se laisser emporter par ses récents succès. Dans la catégorie Briggs & Stratton Cadet, réservée aux jeunes pilotes de 8 à 11 ans, il a remporté toutes les courses de la saison avant celle de Mont-Tremblant.

Mais puisque seulement cinq résultats sont comptabilisés sur six au classement, il est assuré d’être sacré champion de la catégorie.

«Je dois remercier tous les membres de ma famille, surtout mon père et ma mère, qui m'ont épaulé toute la saison ainsi qu'Alexandre Tagliani pour son soutien et ses conseils en piste», a dit le jeune Québécois après sa plus récente victoire.

À Tremblant, Crisan aura ainsi l’occasion de se concentrer sur le championnat canadien avec un kart propulsé par un moteur Rotax plus rapide que celui qu’il a utilisé cette saison. Advenant une victoire, il obtiendra un billet pour le Championnat du monde, tenu au Portugal en 2021.

Expertise recherchée

Le jeune Ilie a rapidement été lancé dans le bain de la course par ses parents. Il a eu la piqûre instantanément.

«[Avant], je conduisais déjà des quatre roues et je faisais des courses. J’étais quand même bon. Ensuite, on a vu le kart. J’aimais ça et j’ai commencé la compétition à 6 ans. Je pense que ma première fois sur un kart était à 3 ou 4 ans. J’aime beaucoup la vitesse», a expliqué celui qui ne vise rien de moins que la Formule 1.

S’ils ont tenté de venir en aide à leur garçon en se chargeant eux-mêmes de la mécanique à sa première saison, les parents du jeune champion ont rapidement décrété qu’ils avaient besoin d’une expertise plus poussée. C’est ce qui les a poussés à contacter Tagliani.

Après avoir rencontré son éventuel protégé, «Tag» n’a pas hésité à sauter dans l’aventure, indiquant qu’il s’était reconnu chez Ilie.

«Ce n’est pas un gars que tu as besoin de pousser dans le dos, a dit Tagliani. C’est un gars entièrement dévoué au karting. Il aime la course plus que n’importe quel sport. C’est ce qui m’a donné le goût et l’envie d’accepter le défi de lui donner un coup de main.»

Si tout va bien, Ilie fera un test en Italie, sous l’œil avisé des gens de CRG, manufacturier de karts qui a équipé plusieurs pilotes de F1. C’est d’ailleurs par l’Europe que doivent cheminer les jeunes qui souhaitent gravir les derniers échelons vers le sommet du sport automobile.

«Et en Italie, la compétition est très forte, a fait valoir Tagliani. Ma "job" à moi, c’est de faire en sorte qu’il soit prêt. On veut lui donner tous les outils nécessaires.»