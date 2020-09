L’idiot utile

L’expression qui coiffe ce billet n’est pas de moi. C’est plutôt Alexander Vindman qui y a eu recours pour décrire l’attitude de Donald Trump à l’égard de la Russie.

Vous aviez oublié Vindman? Vindman est ce lieutenant-colonel de l’armée américaine qui était directeur des affaires européennes pour le Conseil de sécurité nationale avant d’être remercié par l’administration Trump.

Vindman s’est retrouvé dans une tourmente médiatique lorsqu’il a témoigné devant le Congrès en octobre 2019. Il a confirmé à ce moment avoir participé à la célèbre discussion téléphonique entre le président Trump et le président ukrainien Zelensky. Lors de son témoignage, il a affirmé s’être inquiété des propos du président, considérant que son entourage et lui véhiculaient une version malhonnête des événements et qu’ils représentaient une menace pour la sécurité nationale.

Officier au dossier irréprochable et très apprécié de ses supérieurs, Vindman a non seulement perdu son poste, mais l’intimidation dont il est victime par la suite le pousse à prendre sa retraite de l’armée.

Son nom rejoint une longue liste d’experts de la sécurité nationale ou du département d’État qui ont préféré quitter leur fonction plutôt que de continuer à poursuivre les dessins controversés de la présente administration. Une perte importante d’expérience et de savoir qu’on pouvait, et devait, éviter.

Alors qu’il tente de tourner la page et de relever de nouveaux défis, Vindman a accepté récemment de répondre aux questions d’un journaliste. Une première depuis son témoignage explosif.

Les propos rapportés par Jeffrey Goldberg de The Atlantic plus tôt cette semaine permettent de constater l’idéalisme et le patriotisme de l’ancien lieutenant-colonel. Il est toujours aussi cohérent dans son récit des événements et il souligne à quel point les conseillers du président, dont Rudy Giuliani, se comportaient de manière malhonnête, voir criminelle.

ll n’y avait pas, il n’y en a toujours pas, de doutes dans son esprit. L’administration exploitait une collaboration naissante avec l’Ukraine à des fins partisanes. Si des proches de Richard Nixon avaient collaboré à la dissimulation du scandale du Watergate avant de le regretter, Vindman a choisi de rapporter rapidement l’incident. À son avis, il devait effectuer un choix entre le président et la constitution, il a penché pour cette dernière.

Si l’entretien avec Vindman ne nous apprend rien de bien nouveau, il nous rappelle à quel point le président et son entourage immédiat semblent fermer les yeux sur les comportements discutables ou condamnables de la Russie. Que ce soit dans le dossier ukrainien ou au sujet de l’ingérence dans le processus électoral américain.

Pour l’expert en sécurité nationale, lorsqu’il est question de la Russie, le président a relégué aux oubliettes toutes les balises placées par ses prédécesseurs républicains ou démocrates. Qu’est-ce qui est désormais inacceptable? Rien, pas même l’empoisonnement d’un adversaire politique.

Vindman ne va pas jusqu’à confirmer les affirmations de l’ancien directeur du renseignement national Dan Coats selon lesquelles l’attitude du président ne peut s’expliquer autrement que par le fait que les Russes détiendraient des informations compromettantes sur lui.

Le nouveau retraité de l’armée est convaincu que Vladimir Poutine n’a même pas besoin d’effectuer un odieux chantage, manipuler Trump serait plus facile qu’il n’y paraît. Obnubilé par le président russe et le pouvoir dont il jouit, Donald Trump se livrerait lui-même pieds et poings liés.

Pour Alexander Vindman, le président américain constitue donc une cible facile, un idiot utile, qui favorise les intérêts russes au détriment de ceux de son propre pays.

Comme pour le reste, Donald Trump nie les nombreux témoignages d’experts et de vétérans comme Vindman, mais si vous acceptez de relever le test de la réalité, il est bien difficile de démontrer que le président actuel ne collabore pas indirectement à la stratégie de Vladmir Poutine. Ce dernier est un des principaux bénéficiaires de cette administration.