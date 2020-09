MOI ET CIE: l’entrevue d’embauche sous la loupe

Les entrevues d’embauche vous stimulent ou vous effraient? «L’entrevue», un nouveau docu-réalité que MOI ET CIE présentera à l’hiver 2021, s’immiscera derrière les portes closes de ces entretiens souvent stressants, des moments décisifs qu’on a rarement l’occasion d’épier.

Le format britannique à succès d’ITV Studios «The Job Interview», qui a fait ses preuves en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis, aura ainsi son adaptation à la sauce québécoise, dans 12 épisodes de 30 minutes conçus par Zone 3 et Québecor Contenu.

On y assistera à de réelles entrevues d’embauche menées par des employeurs, face à des candidats à la recherche de travail dans différents secteurs d’activités, et provenant de partout au Québec.

Travailleurs recherchés

Les aléas de nombreux métiers (médecins, ambulanciers, vétérinaires, thanatologues, etc.) ont déjà été dépeints dans des émissions-réalités, mais rarement a-t-on braqué la caméra «à la source», là où tout commence pour l’employeur et l’employé, c’est-à-dire lors de l’entrevue d’embauche. Il sera amusant d’analyser les réactions et les motivations des deux parties lors de divers tête-à-tête.

Présentations maladroites, questions pièges, tests surprises, mises en situation complexes ou rigolotes: on devrait en voir de toutes les couleurs. Mais, à la fin de l’épisode, c’est l’employeur qui aura un choix à faire.

Dans la préparation de cette nouvelle émission, MOI ET CIE œuvre de pair avec des employeurs de tous les milieux (graphisme, tourisme, numérique, etc.) qui sont à la recherche de perles rares pour pourvoir des postes vacants dans leur entreprise. La production est de surcroît à la recherche d’architectes juniors et d’esthéticien(ne)s en quête d’un nouvel emploi pour se prêter à l’exercice de «L’entrevue». Toute personne intéressée ou désireuse d’obtenir des informations sur ces postes peut communiquer avec entrevue@zone3.ca.

«MOI ET CIE, avec ses histoires vraies, a vite fait ses preuves. Et quoi de plus vrai qu’une entrevue d’embauche! Il s’agit évidemment d’un passage obligé pour toute personne sur le marché du travail. Avec "L’entrevue", les abonnés de la chaîne auront accès à cet univers connu, mais seront privilégiés d’y voir l’envers du décor en assistant aux rencontres habituellement confidentielles entre employés potentiels et employeurs», a déclaré Nathalie Fabien, directrice principale, chaînes et programmation, Groupe TVA, dans un communiqué.

«Le format "The Job Interview" connaît actuellement un vif succès dans différents pays à travers le monde. Chez nous, chaque émission plongera les téléspectateurs dans un environnement de bureau moderne, où les candidats se dévoileront sous leurs yeux dans tout ce qu’il peut y avoir de plus stressant et d’intimidant lors d’une entrevue. Une réalité à laquelle tous les Québécois sont un jour ou l’autre confrontés, mais qui est très peu exposée dans notre télé», a ajouté Denis Dubois, vice-président contenus originaux, Québecor Contenu.