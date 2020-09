Sentences bonbons pour les vendeurs de drogue: «Qu’on les voit disparaitre pour 20 ans!», dit Dutrizac

L’animateur Benoit Dutrizac aimerait voir des sentences plus sévères accordées aux vendeurs de drogues. «Les bandits, après 6 mois de prison, ils sortent!», s’est-il indigné lors de la rencontre Dutrizac-Dumont à QUB radio jeudi matin.

On apprenait dans Le Journal qu’une drogue chimique sous forme de bonbons PEZ est mise en cause dans la surdose de deux jeunes de la grande région de Montréal depuis le début du mois.

«Moi j’aimerais ça que si on pogne quelqu’un à vendre ces saloperies-là, qu’il y ait des sentences, mais pas négociables, a-t-il martelé. Qu’on les voit disparaître pour 20 ans, parce que là tu empoisonnes des gens, des jeunes. On ne parle pas de cannabis, on parle de drogue chimique.»