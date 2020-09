Tom Brady et son entraîneur évitent la chicane

L’entraîneur-chef des Buccaneers de Tampa Bay, Bruce Arians, a tenu à rappeler que sa relation avec le quart-arrière Tom Brady est au beau fixe en dépit de quelques critiques émises à son sujet après la défaite de dimanche face aux Saints de La Nouvelle-Orléans.

Ayant lancé deux interceptions dans un revers de 34 à 23, le pivot-vedette avait d’ailleurs pris le blâme pour les revirements qu’il a commis. Aussi, son supérieur immédiat – reconnu pour interpeller souvent ses troupiers par le biais des médias – a mentionné aux journalistes que Brady n’avait pas été à son mieux sur des séquences en particulier.

Cependant, tous regardent en avant et se concentrent sur le prochain match, prévu dimanche contre les Panthers de la Caroline.

«Tom et moi sommes corrects. Je ne me soucie pas vraiment de ce que les autres pensent. Ce qui compte, c’est ce que lui et moi-même pensons, a déclaré mercredi Arians selon des mots rapportés par le réseau ESPN. Nous avons quitté le stade dans un bon état d’esprit. Nous le sommes encore maintenant. Il n’y a rien à discuter.»

Pour revenir aux commentaires d’après-match, le pilote des «Bucs» avait élaboré sur les deux interceptions de l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Sur l’une d’entre elles, il y a eu une mauvaise communication entre lui et Mike [Evans]. Il croyait que Mike allait se diriger au milieu; la couverture était différente et celui-ci a bien lu le jeu. Le ballon aurait dû se retrouver près de son visage, mais Tom l’a lancé trop loin. Sur l’autre jeu, c’était une passe voilée décochée rapidement. Cela s’est terminé par une interception et un touché de l’autre équipe. Mauvaise décision.»

Comme les autres

Lors du récent camp d’entraînement des siens, l’instructeur-chef avait souligné que chaque joueur devait assumer ses responsabilités, incluant Brady. D’ailleurs, il avait inscrit le nom de tous ses hommes sur une feuille à ce propos.

«Il sera redevable comme tous les autres, avait indiqué Arians, un ex-entraîneur-chef des Cardinals de l’Arizona. Il aime lancer le ballon durant les séances sans contact, mais nous ne lançons pas de ballons pendant ces entraînements-là.»

«Je suis habitué!», avait ensuite répondu Brady par le biais de Twitter, évoquant implicitement ses années passées avec l’instructeur Bill Belichick chez les «Pats».