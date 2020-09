Un stéroïde contre l'asthme au banc d’essai pour prévenir l'aggravation de la COVID-19

L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) lance un nouvel essai clinique avec un médicament déjà existant, le ciclésonide, qui pourrait prévenir l’aggravation des cas légers de COVID-19.

«On veut voir si on peut diminuer l'essoufflement associé à la COVID-19 et aussi diminuer les taux d'hospitalisation», a expliqué, sur QUB radio, la Dre Nicole Ezer, professeure adjointe au Département de médecine de l’Université McGill et pneumologue, qui est aussi instigatrice de l’étude sur le ciclésonide.

Approuvée depuis 2008 par Santé Canada, le ciclésonide est un stéroïde utilisé pour traiter l'asthme et la rhinite allergique.

Si d'autres stéroïdes sont actuellement testés dans le monde, des études récentes ont démontré que le ciclésonide aurait des effets antiviraux particulièrement efficaces.

Sur le site internet de l'étude, qui se nomme Contain, on peut lire que «des études en laboratoire sur le virus causant la COVID-19 ont montré que le traitement avec du ciclésonide, un type de stéroïde, diminue la réplication virale».

L'espoir des chercheurs, avec le ciclésonide, est d'empêcher que le virus de la COVID se propage jusqu'au poumon.

«Si notre étude est positive, on pourrait l'utiliser pour éviter l'hospitalisation et les complications liées à la COVID-19», a conclu la Dre Ezer.

Écoutez la Dre Nicole Ezer, professeure adjointe au Département de médecine de l’Université McGill, sur QUB radio:

▶Cliquez ici pour participer à l'étude Contain.

►Pour plus d'informations, écrivez à info@contain-covid19.com