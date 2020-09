Magasinez facilement vos pneus en ligne avec une entreprise locale

Les récents événements ont conscientisé beaucoup d’entre nous à l’importance de l’achat local, que ce soit pour les produits du terroir, de nos artisans, les vêtements... mais saviez-vous qu’il est aussi possible de magasiner local pour acheter vos pneus? Blackcircles Canada est une entreprise 100 % canadienne dont le siège social est situé à Brossard, et qui vous permet de faire l’achat de pneus en ligne, dans le confort de votre foyer.

Historique

Fondé en 2018, blackcircles.ca est un concept de magasinage de pneus qui est apparu au Royaume-Uni en 2001 et qui ne cesse de croître depuis. Son objectif? Faciliter le magasinage des automobilistes en leur offrant une vaste gamme de marques et de modèles de pneus pour tous les besoins et tous les budgets, en seulement quelques clics, le tout à des prix fort concurrentiels.

Fonctionnement

Pour acheter des pneus en ligne sur blackcircles.ca, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site et d’entrer la marque, le modèle et l’année de votre véhicule, de même que votre code postal. Par la suite, vous pourrez faire votre choix parmi une liste de pneus neufs (pneus d’hiver, toutes saisons, de performance, etc.) compatibles avec votre véhicule et selon une fourchette de prix plus ou moins grande. Vous n’aurez alors qu’à sélectionner ceux que vous souhaitez et les mettre dans votre panier.

Ensuite, il est possible d’opter pour la livraison gratuite de vos pneus à votre domicile, partout au Canada ou encore – et c’est là qu’est toute l’innovation – de faire livrer vos pneus chez un garagiste de votre choix, en sélectionnant la date et l’heure désirées pour l’installation de vos pneus selon les plages horaires inscrites. En optant pour cette option, vous n’aurez pas à payer pour l’installation au garage puisque celle-ci sera prépayée avec vos pneus en ligne, mais aussi l’installation; il ne vous restera donc qu’à vous présenter à votre rendez-vous, faire installer vos nouveaux pneus et repartir!

Et vous n’aurez pas à attendre des semaines pour vos pneus, puisque ceux-ci peuvent généralement être livrés en 3 à 5 jours ouvrables, que ce soit à votre domicile ou au garage de votre choix.

Pneus pas chers mais... de qualité?

Blackcircles Canada propose des pneus neufs pour tous les budgets; des marques « low cost » aux marques prestigieuses, chacun y trouvera son compte, au meilleur prix en ligne. Grâce aux nombreux partenariats avec différents acteurs de l’industrie automobile, il est possible d’offrir des prix fort concurrentiels sur tous nos pneus en stock; et il y en a beaucoup!

En effet, blackcircles Canada peut compter sur un inventaire de plus de 4 millions de pneus, de près d’une cinquantaine de marques comme Cooper, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Hankook, Toyo, Nexen, Uniroyal, BFGoodrich etc. de différentes tailles et modèles; vous n’aurez donc aucun mal à trouver des pneus convenant à votre véhicule!

Le temps des pneus d’hiver approche à grands pas!

L’automne est à nos portes et avec lui vient souvent le temps de choisir ses pneus d’hiver. Mais avec la pandémie, de nombreux consommateurs préféreront magasiner en ligne, et blackcircles Canada leur offre la plateforme parfaite pour les aider dans leur processus de magasinage, non seulement avec un site Web convivial, mais aussi en offrant la possibilité aux acheteurs de clavarder avec l’un des spécialistes. Ces derniers pourront les guider sur le type de pneu à privilégier, les modèles compatibles, les différences entre eux, etc.

Un service exceptionnel!

Getty Images/iStockphoto

En plus d’offrir des pneus en ligne à bas prix, blackcircles Canada se fait un devoir d’offrir un service à la clientèle exceptionnel et ce, avant, pendant et après l’achat de pneus. Que vous ayez besoin d’assistance pour choisir vos pneus ou pour finaliser votre commande, il y aura toujours quelqu’un pour vous aider soit en ligne, soit par téléphone.

Acheter ses pneus chez blackcircles Canada, c’est contribuer à l’achat local en encourageant une entreprise 100 % québécoise. Peu importe votre modèle de véhicule ou votre budget, vous trouverez des pneus compatibles à votre véhicule au meilleur prix en ligne, en seulement quelques clics. Visitez le site Web de blackcircles Canada pour en savoir plus sur les produits et services offerts, et consultez notre Guide d’achat pour pneus d’hiver ici pour profiter d’une foule de conseils et de renseignements sur différentes marques de pneus!