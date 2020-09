TRÉPANIER, Yvon



À Saint-Jérôme, le 7 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Yvon Trépanier, veuf de Jacqueline Dorion et père de feu Daniel et de feu Benoit (Guylaine D'Astous).Il laisse dans le deuil sa fille Josée (Normand Pettigrew), ses petits-fils Éric (Laurie), Yann (Audrey) et Simon, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 septembre 2020 de 10h à 12h au complexe :Une cérémonie aura lieu au même endroit à 12h00.