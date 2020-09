LACASSE, Jacques



À Montréal, le 1 septembre 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Jacques Lacasse.Il laisse dans le deuil sa proche amie de toujours Isabelle Désilets et ses proches, ses frères Yvon, André (Carol) et Claude (Lorraine), ses soeurs Lise (feu Georges), Monique (feu Howard) et Nicole (feu Pierre), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 septembre 2020 dès 10 heures à l'église Ste-Geneviève, située au, 16037 boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève, QC, H9H 1C7, suivi des funérailles à 11 heures.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en sa mémoire.