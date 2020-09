THIBEAULT, Hortense



À l'hôpital Pierre Le Gardeur, le 14 septembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Hortense Thibeault, épouse de feu M. André Aubertin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Josée (Bill), Daniel (Suzanne), Sylvie (Claude) et André, ses petits-enfants: Michel, Alexandre (Marie-Hélène), Maxime (Noémie) et Annie-Claude (Simon), ses arrière-petits-enfants: Élianne, Myralie, Raphaëlle et Jacob, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et ses nombreux amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucun service ou cérémonie.