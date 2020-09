MUNGER, Adrienne



Adrienne Munger est décédée le 11 septembre 2020 à l'âge de 75 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (Richard Thompson), Jean (France Labrie) et les petits-enfants Isaac, Léonie et Madelynn, les enfants de son défunt époux, Katia (Daniel Drolet), Marika (Martin Morissette), ses petits-enfants Mia, Sandrine, Simone, ainsi que ses frères et soeurs Jeannine (Denis Gauthier), André (Lucie Munger), Yvon (Louise Gagnon), Christian (Marlène Munger) et Louise (Jacques Bélanger).Adrienne avait une intense personnalité, et tous ceux qui l'ont croisée sur leur chemin ont été témoins de sa ténacité, générosité, exubérance et de son sens de l'humour. Elle fut victime d'un deuxième cancer qui aura eu le dernier mot. Elle rendit son dernier soupir à la Maison de soins palliatifs de Laval, avec sa famille dévouée à ses côtés.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 26 septembre 2020 de 19h30 à 21h, une cérémonie suivra au salon même.Des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Maison de soins palliatifs de Laval seraient appréciés.