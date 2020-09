DAIGLE, Pierre



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Pierre Daigle survenu à Montréal le jeudi 10 septembre 2020 à l'âge de 78 ans.Conjoint de feu Angelo Dal-Bo, il laisse dans le deuil sa soeur Lise Daigle, son grand ami Stephen ainsi que des neveux et nièces, cousins(es) et amis(es).Nous vous accueillerons au complexe funérairele samedi 26 septembre 2020 à compter de 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 14h en la chapelle du complexe.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé publique, le nombre de visiteurs au salon est limité et le port du masque ou couvre-visage est obligatoire.