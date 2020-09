DIOTTE (HINSE), Huguette



Le 13 septembre 2020, paisiblement entourée des siens, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Huguette Hinse, épouse de feu M. Camille Diotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Julie, Pierre (Carmen Joyal), Guy (Doris Gagnon) et Patrick (Danielle Lavallée), sa petite-fille Bianca, ses petits-fils Jonathan, Guillaume, Bruno, Jonathan L. et Alexandre L., ses frères, ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 septembre de 13h à 15h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 15h en la chapelle du Complexe Funéraire Pierre Tétreault.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19. Le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.