PERRON RIOPEL, Denise



Chez son fils, au Nouveau-Brunswick, le 9 septembre 2020, à l'âge de 73 ans, du cancer, s'est éteinte une grande dame, remplie d'amour, Denise Riopel Perron, anciennement fleuriste et propriétaire du Fleuriste Jardin Laurentien, à Saint-Antoine-des-Laurentides. Originaire de Saint-Jacques-de-Montcalm, elle était la fille de feu M. Wilfrid Riopel et de feu dame Alice Cadieux et l'épouse de feu M. Michel Perron. Elle a demeuré à Saint-Jérôme, durant une grande partie de sa vie et était très aimée de tous.Elle laisse dans le deuil ses enfants qu'elle aimait tant: sa fille Lizie-Anne et son fils Alexandre, ses frères et soeurs: Madeleine (feu Pierre Faucher), Lucille (Bernard Desnoyers), Jean-Bernard, feu Raymond (Danielle Laporte), Thérèse, feu Hélène (feu Normand Perreault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille vous accueillera au centre spirituel de la Maison de Ressourcement Gethsé-Marie, au 1301, rue des Lacs, St-Jérôme, Qc, J5L 1T1, le lundi, 28 septembre 2020. Étant donné la situation de la COVID-19, 80 places sont disponibles. Les condoléances, la cérémonie et le buffet seront réservés à la famille et aux amis proches. Les condoléances auront lieu de 10h30 à 11h30, l'Eucharistie aura lieu de 11h30 à 12h30 et le buffet sera servi à 13h. Si vous désirez offrir votre sympathie à la famille, vous pourrez la rencontrer à l'extérieur du centre, vers 14h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs qui seront grandement appréciées, en mémoire de la fleuriste qu'elle a été toute sa vie. Un don à la Société de recherche sur le cancer sera également apprécié. Vous pouvez visiter la page web commémorative à l'adresse suivante:https://bit.ly/denise-riopel-perron