GOUGEON, Patrick



À Brossard, le 3 septembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Patrick Gougeon.Il laisse dans le deuil ses enfants Christine (Daniel) et Jean (Lucie), ses petits-enfants Mathieu (Maude) et Méganne, ses arrière-petits-enfants Olivier et Jade, Madeleine et Suzanne ainsi que nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 septembre 2020 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos situé au 8145, ch. Chambly, à Saint-Hubert. Une cérémonie suivra à 16h au complexe funéraire.