ROULEAU, Denise



À l'Hôpital de Valleyfield, le 16 septembre 2020, est décédée Denise Rouleau, fille de feu Omer Rouleau et de feu Marie-Blanche Lévesque et soeur de feu Jean-Claude et de feu Andrée Rouleau.Elle laisse dans le deuil sa soeur Lise, sa nièce Marie-Claude Rouleau ainsi que ses autres neveux et nièces de même que sa petite-nièce adorée Katherine Doyon.La famille recevra les condoléances le samedi 26 septembre 2020 de 10h30 à 12h30:www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 26 septembre 2020 à 13h en l'église Saint-Pierre de Pointe-des-Cascades, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation cancer du Sein du Québec seraient appréciés.Un grand merci au personnel du CLSC de Vaudreuil au soutien à domicile. Un merci spécial à Sonia Lecavalier et Tania O'Connor.