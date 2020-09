LAPOINTE, Jean-Claude



M. Jean-Claude Lapointe, époux de feu Mme Madeleine Leroux-Lapointe, originaire de Saint-Norbert, est décédé à l'âge de 86 ans le 15 septembre 2020 à Laval.Il laisse dans le deuil sa fille Carole, son fils Robert (Nathalie), ses petits-enfants chéris: Claude (Marie-Claire), Marc-André, Daphnée (Marc-André), Dany et Kim, ses deux arrière-petits-enfants Zack & Mia, son frère Denis, sa belle-soeur Jeannine et nombreux neveux et nièces.Il est parti retrouver son épouse bien-aimée Madeleine ainsi que son frère Marcel, ses soeurs Dolorès et Aline, beaux-frères et belles-soeurs.La famille tient à remercier tout particulièrement l'équipe de soins & celle des soins palliatifs du CLSC de Ste-Dorothée pour leurs bons soins.La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 septembre de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire:La mise en niche suivra ensuite. Un hommage par une célébrante aura lieu dans le salon de 10h à 10h30.